В НАБУ рассказали о нападение неизвестных на их здание - ВИДЕО

Сегодня во время акции протеста неизвестные ворвались в здания НАБУ. Сначала они попали в общественную приемную, чтобы передать обращение. Вместе с тем в приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на свое страничке в Facebook. Согласно сообщению.

полиция, которая была рядом не мешала этим действиям. Только после того, как протестующие начали крушить мебель и угрожать сотрудникам, представители МВД зашли внутрь и попросили их выйти.

При этом в НАБУ подчеркнули, одним из организаторов акции является фигурант расследований НАБУ - народным депутатом Евгением Дейдеем. Ни один из них не был задержан, что вряд ли было бы возможным, если бы подобные события произошли, например, в помещении МВД. Также НАБУ имеет подтверждение того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и вывозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение, - заявили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, группа неизвестных во вторник утром, 17 июля, ворвалась в здание Национального антикоррупционного бюро Украины. Злоумышленники поломали мебель и набросали мусор в холле здания.

Поже стало известно, что сегодняшние акции в Национальном антикоррупционном бюро Украины организовал помощник нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея Иван Грабар.