00:30 17.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В маршрутках Киева начали повышать стоимость проезда

Киевские маршрутки, которые оказались дешевле троллейбусов и трамваев после поднятия тарифов, увеличили стоимость проезда, сообщает Сегодня.

В маршрутках Киева начали повышать стоимость проезда

Например, маршрутка №442 повысила тариф с пяти до семи гривен, а №442-д с семи до восьми гривен.

До восьми гривен также подорожала маршрутка №416. Повышение цены объяснили подорожанием горюче-смазочных материалов.

Также восемь гривен стал стоить проезд в маршрутках №433 и 472.

Как сообщал "УРА-Информ", с 14 июля в киевском метрополитене в связи с подорожанием проезда синие жетоны заменили на зеленые.


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