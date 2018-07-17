В маршрутках Киева начали повышать стоимость проезда

Киевские маршрутки, которые оказались дешевле троллейбусов и трамваев после поднятия тарифов, увеличили стоимость проезда, сообщает Сегодня.
Например, маршрутка №442 повысила тариф с пяти до семи гривен, а №442-д с семи до восьми гривен.
До восьми гривен также подорожала маршрутка №416. Повышение цены объяснили подорожанием горюче-смазочных материалов.
Также восемь гривен стал стоить проезд в маршрутках №433 и 472.
Как сообщал "УРА-Информ", с 14 июля в киевском метрополитене в связи с подорожанием проезда синие жетоны заменили на зеленые.