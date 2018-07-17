В Киеве открыли лестницу с "Пейзажки" до "Андреевского" - ФОТО

Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковский в Facebook.

Ступени спроектированы как монолитная бетонная конструкция с деревянными накладками на ступеньках. Перила украшены стилизованным изображением каштанов.

Продумали и так называемое антивандальное LED-освещение вдоль перил.

На лестнице оснащены смотровые площадки со скамейками и зонами отдыха с доступом к WI-FI.

Для безопасности предусмотрены камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка.

Новые ступеньки сделали Пейзажную аллею частью большого туристического пешеходного маршрута, который объединит ее с Андреевским спуском, Контрактовой площадью, улицей Сагайдачного, Почтовой площадью, фуникулером и парком "Владимирская горка".

Как сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины поддержала постановление "О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве".