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В Киеве открыли лестницу с "Пейзажки" до "Андреевского" - ФОТО

Сегодня, 17 июля, в Киеве после реконструкции открыли лестницу с Пейзажной аллеи до Андреевского спуска и Воздвиженки.

В Киеве открыли лестницу с

Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковский в Facebook.

Ступени спроектированы как монолитная бетонная конструкция с деревянными накладками на ступеньках. Перила украшены стилизованным изображением каштанов.

Продумали и так называемое антивандальное LED-освещение вдоль перил.

На лестнице оснащены смотровые площадки со скамейками и зонами отдыха с доступом к WI-FI.

Для безопасности предусмотрены камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка.

Новые ступеньки сделали Пейзажную аллею частью большого туристического пешеходного маршрута, который объединит ее с Андреевским спуском, Контрактовой площадью, улицей Сагайдачного, Почтовой площадью, фуникулером и парком "Владимирская горка".

Как сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины поддержала постановление "О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве".


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