В Киеве открыли лестницу с "Пейзажки" до "Андреевского" - ФОТО

Сегодня, 17 июля, в Киеве после реконструкции открыли лестницу с Пейзажной аллеи до Андреевского спуска и Воздвиженки.
Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковский в Facebook.
Ступени спроектированы как монолитная бетонная конструкция с деревянными накладками на ступеньках. Перила украшены стилизованным изображением каштанов.
Продумали и так называемое антивандальное LED-освещение вдоль перил.
На лестнице оснащены смотровые площадки со скамейками и зонами отдыха с доступом к WI-FI.
Для безопасности предусмотрены камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка.
Новые ступеньки сделали Пейзажную аллею частью большого туристического пешеходного маршрута, который объединит ее с Андреевским спуском, Контрактовой площадью, улицей Сагайдачного, Почтовой площадью, фуникулером и парком "Владимирская горка".
Как сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины поддержала постановление "О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве".