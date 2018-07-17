В Киеве на Лесной столкнулось две фуры - ФОТО

К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Как сообщают очевидцы в социальной сети, инцидент произошел на пересечении Лесного проспекта и улицы Братиславской.

Во время остановки на светофоре при пересечении улицы водитель MAN врезался в тягач Scania. При этом он отделался только царапинами. На месте происшествия приехала патрульная полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 июля возле Окружной дороги в Киеве возле авторынка недалеко от Жулянского путепровода перевернулся легковой автомобиль. По предварительной информации, автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги, машину перевернуло с добрый десяток раз. На место происшествия прибыли патрульные и медики, однако спасать было некого, водитель успел выскочить из машины еще до столкновения. Он находился в трезвом и адекватном состоянии.