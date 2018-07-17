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Столичный аватар: активиста Шабунина с ног до головы облили зеленкой – ФОТО

В ходе протестов возле столичной Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные напали на главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Столичный аватар: активиста Шабунина с ног до головы облили зеленкой – ФОТО

По информации издания УНИАН, лидера ассоциации облили зеленкой и забросали тортами.

Кроме того, у здания САП собрались протестующие во главе с Ильей Кивой.

Предполагается, что такое "злодеяние" сделали люди из участников акции, которой руководил Кива. На лицо Кивы также попала зеленка, поскольку он на момент нападения находился возле Шабунина.

В данное время на место происшествия отправилась полиция, все причины и последствия устанавливаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главу Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную группа неизвестных лиц утром  облила зеленкой в ее же квартире и под наблюдением сотрудника полиции. По ее словам, в 07:00 к ее квартире явилась группа неустановленных личностей, которые начали блокировать выход.


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