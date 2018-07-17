Киевлянам начали продавать карточки на метро по заниженым ценам

Объявления о продаже карточек жители столицы размещают на специальных сайтах и других профильных ресурсах, сообщает "112 Украина".

Так, карту на 100 поездок продают по цене от 500 до 562 гривень. При этом пополнение такой карты в кассе при действующем тарифе обойдется в 650 гривень, на чем акцентируют внимание продавцы, обещая экономию при покупке карты, пополненной по старым тарифам.

Отметим, в последний день перед подорожанием киевляне купили почти шесть миллионов поездок в метро.

Как сообщал "УРА-Информ", в минувшие выходные в столице подорожал проезд в общественном транспорте.