17:36 17.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлянам начали продавать карточки на метро по заниженым ценам

После повышения цен на проезд киевляне начали продавать бесконтактные карточки для проезда в метро, пополненные до повышения тарифов с 4,5-5 гривень до 6,5-8 грн.

Киевлянам начали продавать карточки на метро по заниженым ценам

Объявления о продаже карточек жители столицы размещают на специальных сайтах и других профильных ресурсах, сообщает "112 Украина".

Так, карту на 100 поездок продают по цене от 500 до 562 гривень. При этом пополнение такой карты в кассе при действующем тарифе обойдется в 650 гривень, на чем акцентируют внимание продавцы, обещая экономию при покупке карты, пополненной по старым тарифам.

Отметим, в последний день перед подорожанием киевляне купили почти шесть миллионов поездок в метро.

Как сообщал "УРА-Информ", в минувшие выходные в столице подорожал проезд в общественном транспорте.


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