В Киеве разоблачили виртуальную порностудию - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Как выяснили столичные копы, нарушители порядка разместили веб-студию в арендованной квартире. Так, на злоумышленников "работали" шесть женщин, которые отдавали 60 процентов заработанных денег. Кроме того, соответствующую продукцию мужчины размещали на специальных порно-сайтах.

"Из квартиры были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги, секс-игрушки и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Вместе с тем следователи обнаружили в квартире вещество растительного происхождения зеленого цвета, предварительно - марихуану.

На данный момент организаторов бизнеса задержали, по решению суда им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудникам киберполиции удалось задержать мужчину, который использовал свою 8-месячную дочь для создания порно.