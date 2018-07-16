11:58 16.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100198920:labazovych

В Киеве разоблачили виртуальную порностудию - ФОТО, ВИДЕО

Оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми в Киеве, установили группу лиц, организовавших и обеспечивавших деятельность веб-студии по производству порнографии.

В Киеве разоблачили виртуальную порностудию - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Как выяснили столичные копы, нарушители порядка разместили веб-студию в арендованной квартире. Так, на злоумышленников "работали" шесть женщин, которые отдавали 60 процентов заработанных денег. Кроме того, соответствующую продукцию мужчины размещали на специальных порно-сайтах.

"Из квартиры были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги, секс-игрушки и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Вместе с тем следователи обнаружили в квартире вещество растительного происхождения зеленого цвета, предварительно - марихуану.

На данный момент организаторов бизнеса задержали, по решению суда им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудникам киберполиции удалось задержать мужчину, который использовал свою 8-месячную дочь для создания порно.


Поделиться
Читайте также:
 
Наличный доллар в понедельник упал до 26,31 гривен Полиция возбудила уголовное дело из-за крушения самолета в Сумской области - ФОТО МВД опубликовало стратегию деоккупации Донбасса Туск призвал США, Россию и Китай не развязывать "опасные торговые войны"
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив