В Киеве неизвестные "заминировали" станцию метро "Гидропарк"

Столичная власть предупреждает об изменениях маршрутов трех троллейбусов В ночь на понедельник, 25 июня, троллейбусы № 27, 30 будут ходить по измененным маршрутам.

Сервис высшего пилотажа - в метро могут появится общественные туалеты Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предложило проект создания санитарных узлов в вагонах метро. Об этом передает пресс-служба ведомства.

На столичном Гидропарке произошла стрельба – ФОТО Сегодня утром, 21 мая, в Киеве возле станции метро Гидропарк произошла стрельба. Пострадали два человека. Об этом сообщает портал Информатор.

Неизвестный сообщил о минировании здания Высшего совета правосудия - ФОТО В украинской столице на улице Студенческой неизвестный сообщил о "минировании" помещения Высшего совета правосудия. Коллектив срочно эвакуирован из из здания.