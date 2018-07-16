В Киеве неизвестные "заминировали" станцию метро "Гидропарк"

В Киеве в понедельник утром, 16 июня, станцию метро "Гидропарк" закрыли для пассажиров.
Такое решение принято из-за анонимного звонка о минировании. Как сообщила пресс-служба столичного метрополитена, на данный момент идет проверка.
На станции работают кинологи и пиротехники.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе в воскресенье, 15 июля, в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра "Новый привоз". Здание находится на улице Пантелеймоновской.
В результате проверки бомбу не нашли.