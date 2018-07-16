07:29 16.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве неизвестные "заминировали" станцию метро "Гидропарк"

В Киеве в понедельник утром, 16 июня, станцию метро "Гидропарк" закрыли для пассажиров.

В Киеве неизвестные

Такое решение принято из-за анонимного звонка о минировании. Как сообщила пресс-служба столичного метрополитена, на данный момент идет проверка.

На станции работают кинологи и пиротехники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе в воскресенье, 15 июля, в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра "Новый привоз". Здание находится на улице Пантелеймоновской.

В результате проверки бомбу не нашли.


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