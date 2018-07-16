В Киеве из-за звонка о минировании закрыли станцию метро "Левобережная"

В понедельник утром, 16 июля, вы полиции получили анонимный звонок о минировании. Как сказано в сообщении пресс-службы киевского метро в Twitter, сейчас на станции проводится проверка.

Вместе с тем станцию метро "Гидропарк" открыли после проверки звонка о минировании. По данным пресс-службы столичного метрополитена взрывоопасных предметов не обнаружили.

Напомним, сегодня утром сообщалось о "минировании" станции метро "Гидропарк" в Киеве.

Как сообщал УРА-Информ, в минувшие выходные проезд в городском транспорте Киева подорожал до восьми гривен. В метро до конца июля остаются действительными все ранее приобретенные проездные на месяц. Также в течение это срока можно обменять синий жетон старого образца без доплаты. С августа синие жетоны можно будет обменять с доплатой. Записанные поездки на бесконтактные карты метро остаются действительными.