12:58 16.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Центр Киева будет перекрыт из-за крестных ходов

В украинской столице 24, 27 и 28 июля будет ограничено движение транспорта из-за молебнов и крестных ходов по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси.

Центр Киева будет перекрыт из-за крестных ходов

Как сообщает пресс-служба КГГА, движение ограничат из-за обращений Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов, а также Украинской автокефальной церкви.

Поэтому, 24 июля с 12:00 до 13:00 будут перекрыты Андреевский спуск (от дома № 23 до ул. Владимирской), улица Десятинная (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), Михайловская площадь, улица Трехсвятительская (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

Также 27 июля с 11:00 до 16:30 перекроют ул. Трехсвятительскую (от пл. Михайловской до пл. Европейской), Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирский спуск (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковую дорогу (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 ограничат движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве изменят движение маршрута №93н. Сообщается, что в связи с проведением плановых ремонтных пешеходного моста на пересечении просп. Победы с Кольцевой дорогой 10, 11, 12 июля 2018 с 1 ч. 00 мин. до 4 ч. 00 мин. вносятся изменения в работу ночного троллейбусного маршрута № 93н.


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