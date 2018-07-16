14:14 16.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичный фуникулер закрывается на ремонт

Со вторника, 17 июля, киевский фуникулер закрывается для проведения технического осмотра и ремонтных работ.

Столичный фуникулер закрывается на ремонт

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Столичный фуникулер требует технического осмотра, проведения регламентных работ и испытаний. Поэтому он прекращает свою работу до 23 августа 2018 года.

В руководстве фуникулера отметили, что будут делать все возможное, чтобы закончить эту работу раньше.

Напомним, 14 июля произошло подорожание проезда в общественном транспорте столицы. Так, стоимость разовой поездки в метро и наземном общественном транспорте составляет 6,3 грн - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 грн - за разовую поездку.

В частности, в столичном метрополитене с 14 июля синие жетоны заменят на зеленые. Обменять старые жетоны на новые можно без доплаты за июль.


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