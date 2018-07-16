10:32 16.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На столичных пляжах по-прежнему не рекомендуют купаться

На киевских пляжах все еще действует запрет купаться в водоемах, такие ограничения будут действовать еще три дня.

На столичных пляжах по-прежнему не рекомендуют купаться

Об этом сообщил начальник пресс-службы коммунального предприятия "Плесо" Евгений Кобан.

Так, после дождя в Киеве не рекомендуется купаться на пляжах. Согласно международному стандарту, купаться не рекомендовано в течение 48-72 часов после дождя, поскольку в эти дни качество воды ухудшается.

Кобан добавил, что со второй половины лета из-за жары в закрытых водоемах может наблюдаться цветение водорослей в воде. А водоросли, в свою очередь, влияют на водообмен и рост бактерий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", коммунальное предприятие исполнительного органа КГГА "Плесо" не рекомендует купаться ни на одном из пляжей Киева. Сейчас на всех пляжах вывесили желтый флаг, который означает, что купаться не рекомендуется.


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