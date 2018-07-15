18:10 15.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице задержали вора-карманника

На столичном Печерске очевидцы помогли полицейским задержать серийного вора. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В столице задержали вора-карманника

Инцидент произошел на улице Большой Васильковской. По предварительной информации, вор воспользовался тем, что владелец не закрыл автомобиль, проник в салон и похитил сумку с личными вещами. Он забежал в ближайшее кафе, где начал рассматривать содержание похищенной сумки. Посетители заведения это заметили и попытались помешать мужу, на что он достал нож и начал угрожать гражданам.

Задержанным оказался 33-летний иностранец, который в настоящее время проживал в Киевской области. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

На данный момент правоохранителями було открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Похищенные вещи вернули владельцу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция Киева задержала мужчину, который в масках совершал разбойные нападения на кредитные учреждения.


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