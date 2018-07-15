В столице массово умирают озерные утки

Участники организации считают, что кто-то намеренно умерщвляет животных таким жестоким способом. Однако, причина убийства этих животных остается непонятной.

"Для участия в спасении птиц нужны сачки, перчатки, переноски, клетки или боксы, так как нашего снаряжения может не хватить", - отмечают сотрудники организации.

Местные жители за собственные средства заказали анализы воды и мертвых птиц. Ежедневно неравнодушные проводят рейды вокруг озера с целью охраны редких животных. Нескольких мужчин, которые регулярно кормили уток хлебом подозревают в убийстве животных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве появилась группа неизвестных, поджигающих лифты в подьездах. Личность мужчины, совершившего преступление, будут выяснять правоохранители.