В Киеве запланировали провести полную реконструкцию проспекта Бажана

Сообщается, что реконструкция проспекта Бажана в Киеве закончится к концу третьего квартала текущего года. Также к назначенному сроку, кроме уже выполненных работ, планируют провести ремонт смотровых колодцев, озеленить прилегающую территорию и установить новое оцинкованное барьерное ограждение.

"Сейчас здесь установлен новый бетонный борт, обустроены нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия", - сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян. Общая сумма трат столичного бюджета на реконструкцию проспекта составила прочти 116 млн гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", КП "Киевавтодор" готовится провести ремонт проспекта Степана Бандеры. В общей сложности на работы коммунальщики планируют потратить почти 600 миллионов гривен. Поиск подрядчика для выполнения работ будет проходить по тендерной процедуре.