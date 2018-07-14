06:00 14.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве запланировали провести полную реконструкцию проспекта Бажана

КГГА анонсировали "дорожную карту" масштабнйо реконструции проспекта Бажана. Об этом передает пресс-служба ведомства.

В Киеве запланировали провести полную реконструкцию проспекта Бажана

Сообщается, что реконструкция проспекта Бажана в Киеве закончится к концу третьего квартала текущего года. Также к назначенному сроку, кроме уже выполненных работ, планируют провести ремонт смотровых колодцев, озеленить прилегающую территорию и установить новое оцинкованное барьерное ограждение.

"Сейчас здесь установлен новый бетонный борт, обустроены нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия", - сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян. Общая сумма трат столичного бюджета на реконструкцию проспекта составила прочти 116 млн гривен. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", КП "Киевавтодор" готовится провести ремонт проспекта Степана Бандеры. В общей сложности на работы коммунальщики планируют потратить почти 600 миллионов гривен. Поиск подрядчика для выполнения работ будет проходить по тендерной процедуре.


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