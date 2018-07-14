В Киеве снова запустят трамвай в Пуща-Водицу

Сообщается, что трамвайная линия будет проходить через парковую зону. Жители столицы и гости снова могут наслаждается проездом в тоннелях из живых зеленных изгородей из деревьев.

Ремонтные работы трамвайных путей на линии между площадью Шевченка и Пущей-Водицей закончились. Трамвайные маршруты №12 и №17, популярные среди киевлян, восстанавливают свое действующее расписание движения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", столичные троллейбусы, которые ходят согласно маршрутам 8,9,17,а также номер 19,40,40к должны будут вскоре поменять свои маршруты.