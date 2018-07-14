00:00 14.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве снова запустят трамвай в Пуща-Водицу

КП "Киевпастранс" приняло решение возобновить работу самой длинной трамвайной линии в городе до Пущи-Водицы. Об этом говорится на официальном сайте предприятия.

В Киеве снова запустят трамвай в Пуща-Водицу

Сообщается, что трамвайная линия будет проходить через парковую зону. Жители столицы и гости снова могут наслаждается проездом в тоннелях из живых зеленных изгородей из деревьев.

Ремонтные работы трамвайных путей на линии между площадью Шевченка и Пущей-Водицей закончились. Трамвайные маршруты №12 и №17, популярные среди киевлян, восстанавливают свое действующее расписание движения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", столичные троллейбусы, которые ходят согласно маршрутам 8,9,17,а также номер 19,40,40к должны будут вскоре поменять свои маршруты. 


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