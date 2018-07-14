01:00 14.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве с каждым днем жить становится все дороже и дороже

Киев попал в рейтинг самых дорогих для проживания городов мира. Об этом говорится в рейтинге составленном швейцарским банком UBS. 

В Киеве с каждым днем жить становится все дороже и дороже

Согласно опубликованной на сайте банка информации, всего в список попали 77 городов. Первая пятерка: Цюрих, Женева, Осло, Копенгаген, Нью-Йорк. По данным банка, на месяц жизни в самом дорогом городе – Цюрихе, семья из трех человек тратит 4260,6 долларов, не включая аренду жилья.

Самый дешевый город Каир. Там этот показатель составляет 1272,4 доллара. Для Киева стоимость месяца жизни – 1617,6 долларов. Эта информация подана исходя из расчета среднего по столице уровня заработка на одного взрослого трудоспособного человека. Сегодня этот показатель составляет почти 11 500 гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2018 году самым лучшим городом на планете для студентов университетов признали столицу Великобритании Лондон, а украинские города в рейтинг не попали.


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