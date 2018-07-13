16:39 13.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В течение трех лет построят метро на Виноградарь

Столичные власти планируют в течение трех лет построить и ввести в эксплуатацию станции метро "Проспект Правды" и "Мостицкая".

В течение трех лет построят метро на Виноградарь

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. По информации ведомства, для обеспечения Виноградаря подземным электротранспортом планируется продлить Сырецко-Печерскую линию Киевского метрополитена. Таким образом, первая очередь строительства - это участок от станции метро "Сырец" до станции "Проспект Прада" с двумя станциями "Мостицкая" и "Проспект правды". Затем ремонтные роботы коснутся и участка вилочного ответвление в сторону станции "Виноградарь".

В КГГА также отметили, что в перспективе на Виноградаре построят депо.

К слову, первую очередь строительства планируют выполнить за 36 месяцев. На нее потратят более 6,З млрд  гривен.

"Строительство будет профинансировано из средств городского бюджета Киева", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с подорожанием проезда в Киеве с 14 июля, в метро будут использовать вместо синих жетонов – зеленые. 


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