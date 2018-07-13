В столице стремительно растет количество автомобилистов

В столичной мэрии считают, что нужно планировать городские ДПТ из расчёта на оформление подземных паркингов и специальных паркомест снаружи здания.

Одно только развитие сети парковок в Киеве не решит проблему с пробками. Существующие платные паркинги пустуют, так как люди не привыкли за это платить. За парковку на проезжей части у нас не штрафуют так рьяно, как в других странах. Поэтому дополнительные паркоместа не гарантируют разгрузку дорог от припаркованных авто.

Кроме того, нужно продолжать работу на улучшение платежеспособности самих водителей, дабы инвесторам было выгодно в принципе строить парковки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве введут новые штрафы за парковку авто в неположенных местах. Во всяком случае, на это надеются авторы нового закона о парковке. Планируются некоторые льготы тем, кто будет оставлять машину на так называемых парковках перехвата на окраине города и пересаживаться там на общественный транспорт.