05:00 13.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице стремительно растет количество автомобилистов

В Киеве зафиксировали рекордное число автомобилистов, нарущающих правила парковки. Об этом говорится в пункте закона "О парковке".

В столице стремительно растет количество автомобилистов

В столичной мэрии считают, что нужно планировать городские ДПТ из расчёта на оформление подземных паркингов и специальных паркомест снаружи здания. 

Одно только развитие сети парковок в Киеве не решит проблему с пробками. Существующие платные паркинги пустуют, так как люди не привыкли за это платить. За парковку на проезжей части у нас не штрафуют так рьяно, как в других странах. Поэтому дополнительные паркоместа не гарантируют разгрузку дорог от припаркованных авто.

Кроме того, нужно продолжать работу на улучшение платежеспособности самих водителей, дабы инвесторам было выгодно в принципе строить парковки. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве введут новые штрафы за парковку авто в неположенных местах. Во всяком случае, на это надеются авторы нового закона о парковке. Планируются некоторые льготы тем, кто будет оставлять машину на так называемых парковках перехвата на окраине города и пересаживаться там на общественный транспорт.


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