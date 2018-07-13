16:19 13.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой

В пятницу, 13 июля, в украинской столице пройдет сильный дождь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой

По информации украинских синоптиков, в Киеве завтра ночью осадков не ожидается, вместе с тем, днем в столице местами пройдет кратковременный дождь. Также ожидается гроза.

Также в сообщении говорится о том, что температура воздуха в Киеве ночью составит от +16 до +18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов тепла.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская столица утонула в майски проливных дождях. В частности, в некоторых районах автомобилисты могут ехатьтолько с толкача или при помощи грузовиков, которые берут потерпевших коллег на "хвост". Уровень воды в пригороде Москвы - Фрязино и Балаших уже достиг 1,40 сантиметров. Городские власти сетуют на неподготовленность сточных систем столицы к такому удару стихии. 


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