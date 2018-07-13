12:56 13.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве подрались нардеп и министр - ВИДЕО

В самом центре столицы на Крещатике в пятницу, 13 июля, устроили драку министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и народный депутат Сергей Шахов.

В Киеве подрались нардеп и министр - ВИДЕО

Соответствующий инцидент произошел у здания министерства, сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Facebook.

Кроме того, в сети появилось видео драки, в которую позже вмешался и сам Волынец.

Насалик вышел из авто и, в результате словесного конфликта с горняками и нардепом, между ними началась драка.

Так, на площади Конституции из 5 июля продолжаются митинги работников шахт, которые требуют погасить им задолженность по зарплате.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киевсовете произошла стычка между представителями полиции и митингующими, которые пришли выразить протест по поводу повышения цен на проезд в общественном транспорте столицы.


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