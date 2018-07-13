Киевляне кинулись "скупать" жетоны на метро - ФОТО

Люди опасаются, что "дешевых" жетонов просто на всех не хватит, а потому устроили ажиотаж, забыв, что старые "темно-синие" жетоны выдаются только одни на руки. В каждой кассе в на станциях метро "Крещатик", "Дружбы народов", "Майдан Независимости" образовались очереди по 50-60 человек. Это при том, что работают далеко не все кассы для обслуживания пассажиров.

"Очередь аж за двери метрополитена, человек 30 и одно окошко работает. Называется не хотела постоять 5 минут, отстояла все 20", - запостила у себя на странице новость Lena Berezhniuk.

Напомним, что с 14 июля в Киеве повысят стоимость проезда в наземном и подземном транспорте до 8 гривен. Сейчас разовая поездка в метро стоит 5 гривен, в троллейбусах, автобусах, трамваях – 4 гривны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве одновременно "подскочили" цены на коммунальные услуги и на проезд во всех видах транспорта.