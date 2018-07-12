15:29 12.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Крещатике рядом с украинским флагом вывесили хорватский - ФОТО

В самом сердце столицы на Крещатике развесили хорватские флаги рядом с государственными полотнищами. Об этом сообщают украинские СМИ.

На Крещатике рядом с украинским флагом вывесили хорватский - ФОТО

В киевской мэрии отметили, что не знают, кто вывесил хорватские флаги на Крещатике.

Однако предполагается, что таким образом украинские любители футбола поддержали команду Хорватии, которая в прошедшую среду вырвала победу у сборной Англии, завоевав путевку в финал ЧМ-2018.

Стоит добавить, ранее игрок хорватской сборной Огнен Вукоевич после победы в 1/4 финала ЧМ записали видео, где проскандировали: "Слава Украине". Однако в ФИФА такой поступок футболиста резко раскритиковали: ему объявили штраф и отчислили из сборной Хорватии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение выдать штраф бывшему члену делегации сборной Хорватии Огнену Вукоевичу за неспортивное поведение после четвертьфинальной встречи с хозяевами чемпионата мира-2018.


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