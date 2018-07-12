21:21 12.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Митинг "евробляхеров" под Радой: появились первые пострадавшие - ФОТО

Активисты под зданием ВР разгромили машину народного депутата Павла Пинзеника. Об этом на своей странице Facebook написал нардеп Алексей Гончаренко.

Митинг

Он утверждает, что видео с места происшествия было снято Алексеем Мушаком. Люди требуют, чтобы народные избранники вернулись в зал и занялись урегулированием закона о растаможке автомобилей на иностранных номерах.

Сейчас участники акции протеста продолжают блокировать наземные выходы на площадь Конституции и улицу Грушевского, проезд по Институцкой и выезд из Кабмина по Садовой.

Напомним, что автомобилисты сообщили, что акция бессрочная и блокировка будет проводиться только в правительственном квартале. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее владельцы авто с иностранной регистрации, которые заблокировали центр украинской столицы в районе правительственного квартала, озвучили условия прекращения акций протеста.


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