Митинг "евробляхеров" под Радой: появились первые пострадавшие - ФОТО

Он утверждает, что видео с места происшествия было снято Алексеем Мушаком. Люди требуют, чтобы народные избранники вернулись в зал и занялись урегулированием закона о растаможке автомобилей на иностранных номерах.

Сейчас участники акции протеста продолжают блокировать наземные выходы на площадь Конституции и улицу Грушевского, проезд по Институцкой и выезд из Кабмина по Садовой.

Напомним, что автомобилисты сообщили, что акция бессрочная и блокировка будет проводиться только в правительственном квартале.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее владельцы авто с иностранной регистрации, которые заблокировали центр украинской столицы в районе правительственного квартала, озвучили условия прекращения акций протеста.