Владельцы авто на еврономерах перекрыли центр Киева - ФОТО

Как передают украинские СМИ, водители транспортных средств требуют принять законопроекты, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех применяемых иномарок в страну.

По заверениям активистов, протесты будут бессрочными. На данный момент акция проходит спокойно, в центре столицы образовались серьезные пробки, под здание Верховной рады подтянулись правоохранители.

Отметим, организаторы акции обещали привлечь до 10 тыс. автомобилей на иностранной регистрации и около 20 тыс. участников протестов. Не исключено, что они помимо правительственного квартала могут заблокировать дороги к аэропортам "Борисполь" и "Киев".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила Верховной раде одобрить законопроекты по вопросам ввоза в Украину авто на еврономерах.