Владельцы авто на еврономерах перекрыли центр Киева - ФОТО

В среду утром, 11 июля 2018 года, владельцы авто на еврономерах заблокировали проезд от улицы Европейской площади до улицы Грушевского.
Как передают украинские СМИ, водители транспортных средств требуют принять законопроекты, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех применяемых иномарок в страну.
По заверениям активистов, протесты будут бессрочными. На данный момент акция проходит спокойно, в центре столицы образовались серьезные пробки, под здание Верховной рады подтянулись правоохранители.
Отметим, организаторы акции обещали привлечь до 10 тыс. автомобилей на иностранной регистрации и около 20 тыс. участников протестов. Не исключено, что они помимо правительственного квартала могут заблокировать дороги к аэропортам "Борисполь" и "Киев".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила Верховной раде одобрить законопроекты по вопросам ввоза в Украину авто на еврономерах.