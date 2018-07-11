10:36 11.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Владельцы авто на еврономерах перекрыли центр Киева - ФОТО

В среду утром, 11 июля 2018 года, владельцы авто на еврономерах заблокировали проезд от улицы Европейской площади до улицы Грушевского.

Владельцы авто на еврономерах перекрыли центр Киева - ФОТО

Как передают украинские СМИ, водители транспортных средств требуют принять законопроекты, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех применяемых иномарок в страну.

По заверениям активистов, протесты будут бессрочными. На данный момент акция проходит спокойно, в центре столицы образовались серьезные пробки, под здание Верховной рады подтянулись правоохранители.

Отметим, организаторы акции обещали привлечь до 10 тыс. автомобилей на иностранной регистрации и около 20 тыс. участников протестов. Не исключено, что они помимо правительственного квартала могут заблокировать дороги к аэропортам "Борисполь" и "Киев".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила Верховной раде одобрить законопроекты по вопросам ввоза в Украину авто на еврономерах.


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