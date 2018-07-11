В Киевской области закроют лагерь, где отравились десятки детей

Соответствующее решение приняла Киевская областная государственная администрация.

Отмечается, что после детальной санитарно-эпидемиологического расследования, было выявлено ряд нарушений.

Так, на время дальнейшего расследования досрочно была закрыта смена для детей, которые сейчас находятся в лагере.

Согласно решению облгосадминистрации, следующий заезд будет организован после окончательного заключения Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области о пригодности лагеря к приему детей, по итогам дополнительных лабораторных исследований объектов внешней среды и персонала.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Ррезультаты лабораторных исследований, отобранных в столовой детского лагеря на Киевщине, обнародовала Госпродпотребслужба. Они свидетельствуют о стафилококе, в частности, на доске для резки хлеба, на черпаке и кастрюле для молока. А вот в йогуртах, которые по предварительным результатам, считал причиной отравления девушек из школы Дерюгиной, патогенную флору не обнаружили.