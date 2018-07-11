15:52 11.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве завтра ожидаются грозы, дождь и сильный ветер

В ближайшие два дня, 12-13 июля, в украинской столице ожидаются грозы, кратковременный дождь и шквалы 15-20 м/с. Об этом со ссылкой на информацию Украинского гидрометцентра сообщает пресс-служба КГГА.

В Киеве завтра ожидаются грозы, дождь и сильный ветер

Сообщается, что 11 июля будет переменная облачность. При этом, вете температура ночью от +17 до +19, днем от +26 до +28.

"Так же переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза возможны 12 и 13 июля. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-19, днем 27-29", - говорится в сообщении.

В пресс-служба КГГА предупредили, что в случае усиления ветра все окна в доме советуют плотно закрыть, оказавшись на улице, держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов. При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. рекомендуют немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

На выходных, 14-15 июля, в Киеве преимущественно без осадков. Температура ночью от +17 до +19, днем от +27 до +29.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", непогода в Черновицкой области затопила десятки жилых домов, размыла гравийные дороги и разрушила мосты.


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