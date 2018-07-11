12:50 11.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ко Дню рождения политзаключенного режиссера пройдет акция #FreeSentsov

В Киеве на Майдане Независимости, 13 июля, пройдет акция поддержки украинского режиссера и других политзаключенных на территории РФ – #FreeSentsov.

В Киеве ко Дню рождения политзаключенного режиссера пройдет акция #FreeSentsov

Как сообщают пользователи соцсетей, такое действие приурочено ко дню рождения Олега Сенцова.

Известно, что акция начнется в пятницу в 19.00, а также в других городах Украины и мира. Ожидается, что будут организованы стримы и телемосты из других городов.

"Обращаемся всем миром к руководителям иностранных государств с требованием нажать на Путина в вопросе освобождения пленных Кремлем украинцев", - заявляют организаторы акции.

К тому же, в Киеве планируют провести уже ставшее традиционным шествие к посольствам стран "нормандской четверки" и обратиться к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Москве в зале общества "Мемориал" прошел концерт в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, содержащегося в России. Сообщается, что пришли поддержать украинского политзаключенного такие артисты как Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович и другие деятели культуры и искусства.


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