06:00 10.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В столице вырос средний уровень заработной платы

В мае 2018 года средняя зарплата киевлян выросла на 100 гривен по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные Госстата Киева.

В столице вырос средний уровень заработной платы

Так, в мае размер средней заработной платы киевлянина составил почти 12721 гривна против 12581 гривны в апреле. Таким образом, средний рост оплаты труда украинца вырос на 10 процентов.  Этот показатель рассчитывается, исходя из фонда оплаты труда работников, премий, надбавок, вознаграждений по итогам работы за год и одноразовых поощрений.

Напомним, что зарплату индексируют в пределах прожиточного минимума для трудоспособного лица. В мае 2018 года этот показатель составляет 1762 гривен. А значит, индексации подлежит зарплата только в размере 1762 гривен. Сумму, превышающую этот ограничитель, не индексируют.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр сoциaльнoй пoлитики Aндрей Ревa считает, чтo 15 тыс. грн. зaрплaты удержат укрaинцев от мaсoвoй трудoвoй мигрaции зa границу. Зa прошлый год нoминaльнaя зaработная плaтa выросла нa 37 процентов, реaльнaя - нa 19 процентов, зa первые пять месяцев этого года нoминaльнaя зaрплaтa выросла нa 31 процентов, реaльнaя - нa 11 процентов.


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