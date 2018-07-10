02:00 10.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице вновь предлагают переименование улиц

Киевскую улицу, названную в честь советского маршала Жукова, предложили переименовать в честь недавно умершего украинского диссидента и экс-депутата Верховной Рады Левка Лукьяненко.

В столице вновь предлагают переименование улиц

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

По словам автора петиции, улица пролегает по Лесному массиву, то есть со стороны Черниговской области. Герой Украины, автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лук’яненко (1928-2018) родился в Городнянском районе Черниговской области. Вблизи с. Хотов Киево-Святошинского района, где он жил последний период жизни, нет больших улиц, которые уместно было бы наименовать в честь этого выдающегося творца нашей истории. Поэтому предлагается, чтобы в его честь переименовали именно улицу маршала Жукова.

Однако, в данное время предлагается назвать улицу – Кубанской Украины. Это название выиграло общественное обсуждение в 2017 году, его также поддержали члены комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики. Сейчас данное решение ожидает окончательного утверждения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сайте Киевского городского совета появилась петиция с предложением переименовать парк Вечной Славы в Печерском районе. Согласно опубликованной петиции, известный киевский зодчий, лауреат украинских и международных конкурсов, автор шедевров киевского градостроительства Андрей Миргородский не удостоен упоминания в городском пространстве.


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