20:48 10.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100198552:roman

В столице проведут капитальный ремонт нескольких дорог

КП "Киевавтодор" готовится провести ремонт проспекта Степана Бандеры. Об этом говорится на официальном сайте предприятия. 

В столице проведут капитальный ремонт нескольких дорог

На сегодняшний день в планах коммунальщиков найти подрядчика, который полностью заменит асфальт на участке от улицы Телиги и до Северного моста. Кроме этого, победитель тендера должен будет провести реконструкцию ливневой канализации, заменить троллейбусные провода, установить дорожные знаки, ограждение и отремонтировать тротуар.

Судя по данным тендера, капитальный ремонт должен начаться в конце 2018 года, вероятно работы начнутся в октябре. В общей сложности на работы коммунальщики планируют потратить почти 600 миллионов гривен. Поиск подрядчика для выполнения работ будет проходить по тендерной процедуре.

Заявки участников принимаются в течение двух месяцев. Гарантия на выполненные работы должна составить 10 лет. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", до конца 2018 года компания "Укрзализныця" планирует провести третий капитальный ремонт и модернизировать электропоезд пригородного сообщения. 


Поделиться
Читайте также:
 
НАТО будет оказывать "усиленную" поддержку Украине до момента полной деоккупации ее территорий Американские ракеты разместят рядом с российской границей В Беларусе хотят запретить георгиевские ленты Газовый тариф не повлияет на миллиард от ЕС
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив