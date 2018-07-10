В столице проведут капитальный ремонт нескольких дорог

На сегодняшний день в планах коммунальщиков найти подрядчика, который полностью заменит асфальт на участке от улицы Телиги и до Северного моста. Кроме этого, победитель тендера должен будет провести реконструкцию ливневой канализации, заменить троллейбусные провода, установить дорожные знаки, ограждение и отремонтировать тротуар.

Судя по данным тендера, капитальный ремонт должен начаться в конце 2018 года, вероятно работы начнутся в октябре. В общей сложности на работы коммунальщики планируют потратить почти 600 миллионов гривен. Поиск подрядчика для выполнения работ будет проходить по тендерной процедуре.

Заявки участников принимаются в течение двух месяцев. Гарантия на выполненные работы должна составить 10 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", до конца 2018 года компания "Укрзализныця" планирует провести третий капитальный ремонт и модернизировать электропоезд пригородного сообщения.