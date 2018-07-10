23:30 10.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве опять поменяли движение троллейбусов

В Киеве изменят движение маршрута №93н. Об этом говорится на официальном сайте "Киевпастранса". 

В Киеве опять поменяли движение троллейбусов

Сообщается, что в связи с проведением плановых ремонтных пешеходного моста на пересечении просп. Победы с Кольцевой дорогой 10, 11, 12 июля 2018 с 1 ч. 00 мин. до 4 ч. 00 мин. вносятся изменения в работу ночного троллейбусного маршрута № 93н.

Движение ночного троллейбусного маршрута № 93н будет организовано по трассе: "Станция метро "Площадь Л.Толстого" - станция метро "Святошин".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно КГГА изменили движение троллейбуса №27. Популярный троллейбус №27 будет курсировать между станцией "Киев-Волынский" и станцией метро "Дорогожичи", маршрут №30 - от улицы Милославской до железнодорожной станции "Зенит" и от улицы Кадетский гай до станции метро "Дорогожичи".


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