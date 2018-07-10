22:45 10.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столичные коммунальщики будут наказывать злостных мусорщиков

Сотрудники коммунальных служб и благоустройства города Киева начнут принимать ответные меры для физичесикх и юридических лиц, оставляющих свой мусор в неположенных для этого местах. Об этом передает пресс-служба благоустроя города Киева.

Столичные коммунальщики будут наказывать злостных мусорщиков

Коммунальные службы отныне будут применять радикальные меры борьбы с лицами, загрязняющими киевские улицы и окружающую среду. Так, в случае, если хозяин не выполняет предписаний КП, то коммунальщики возвращают мусор ему во двор.

По словам начальника отдела контроля за благоустройством Рустама Хамракулова: "Хозяевам дома не раз были предписания и предупреждения, чтобы они убрали свой мусор, лежащий за двором. Реакции не было. Договора на вывоз мусора с коммунальным предприятием хозяином двора также не было подписано".

Как сообщалось в "УРА-Информ", Еврокомиссары дали негативную оценку украинским законопроектам о политике в области переработки отходов не соответствуют обязательствам государства по Соглашению об ассоциации. На сегодняшний день Национальной стратегией управления отходами разработана программа внедрения плановой системы сортировки всех видов отходов, которая должна быть реализована до 2030 года.


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