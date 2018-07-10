На территории одной столичной школы нашли снаряд времен Второй мировой войны

Как сообщается на странице ГосЧС в Facebook, после обследования территории в урочище "Лысая гора" обнаружен артиллерийский снаряд Д-37 мм времен Второй мировой войны.

Так, специальная группа пиротехников Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования обнаружила боеприпасы, которые были изъяты и уничтожены на полигоне.

Известно, что в результате провождения специальных работ, никто не пострадал.

Стоит добавить, что всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 695 взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе Воскресенки местные жители обнаружили боевой снаряд. Сообщается, что возле бювета был обнаружен необычный сверток с выглядывающей наружу боеголовкой. Со слов очевидцев, снаряд был обнаружен в кустах возле магазина.