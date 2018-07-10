11:56 10.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На территории одной столичной школы нашли снаряд времен Второй мировой войны

На территории Киевской школы, которая находится на пр. Голосеевском 120 В в ходе ремонтных работ нашли артиллерийский снаряд Д-76 мм времен Второй мировой войны.

На территории одной столичной школы нашли снаряд времен Второй мировой войны

Как сообщается на странице ГосЧС в Facebook, после обследования территории в урочище "Лысая гора" обнаружен артиллерийский снаряд Д-37 мм времен Второй мировой войны.

Так, специальная группа пиротехников Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования обнаружила боеприпасы, которые были изъяты и уничтожены на полигоне.

Известно, что в результате провождения специальных работ, никто не пострадал.

Стоит добавить, что всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 695 взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе Воскресенки местные жители обнаружили боевой снаряд. Сообщается, что возле бювета был обнаружен необычный сверток с выглядывающей наружу боеголовкой. Со слов очевидцев, снаряд был обнаружен в кустах возле магазина.


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