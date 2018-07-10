17:06 10.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Часть Киева останется без холодной воды

Киеве до 13 июля на ряде улиц отключат холодное водоснабжение, сообщает "Киевводоканал".

Часть Киева останется без холодной воды

Воды не будет по таким адресам:

10 июля с 09:00 до 17:00 – б-р Верховного Совета, 17;
10 июля с 09.30 до 22.00 – ул. Кирилловская, 123;
10 июля с 10:00 до 08:00 11.07.2018 – ул. Маршала Рыбалко, 1, 3, 5, 7/18, 4, 2-А; ул. Черновола, 20; ул. Андрющенко, 4-Б;
11 июля с 10:00 до 19:00 – ул. Алматинская, 52, 52-а, 54, 56, 56-А;
12 июля с 9:00 до 01:00 13.07.2018 – ул. Кубанская, 11; ул. В. Липкивского, 37-А, 35-А;
12 июля с 09:30 до 17:00 – ул. Иорданская, 5, 9;
12 июля с 10:00 до 19:00 – ул. Деловая, 9, 11, 13, 20-24; ул. Б. Васильковская, 84;
13 июля со 11:00 до 04:00 14.07.2018 – ул. Крещатик, 6, 8, 8-Б, 10, 10-Б, 12, 14, 16.

Ранее " УРА-Информ" сообщал, что в середине лета в украинских городах возможно значительное ограничение подачи воды. Между тем, в коммунальном предприятии "Киевводоканал" заявили, что в ближайшее время не планируют вводить график подачи воды в столице.


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