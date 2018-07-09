16:56 09.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В "Киевводоканале" прокомментировали возможное ограничение подачи воды в городах

В коммунальном предприятии "Киевводоканал" заявили, что в ближайшее время не планируют вводить график подачи воды в столице.

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На сегодняшний день Киев в достаточном количестве обеспечен жидким хлором, который используется для обеззараживания питьевой воды, сообщили в "Киевводоканале".

Кроме того, водоканалы сейчас занимаются вопросом обеззараживания воды без использования хлора.

В пресс-службе предприятия отметили, что в качестве альтернативы хлора рассматривают гипохлорит натрия, смешанные оксиданты или диоксид хлора.

Ранее УРА-Информ писал, что в середине лета в украинских городах возможно значительное ограничение подачи воды.


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