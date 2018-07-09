Киевлянин устроил у себя на балконе плантацию из конопли: мужчину задержали

Сообщается, что горшки с растениями конопли на балконе многоэтажки полицейские заметили во время планового патрулирования территории Подольского района.

Патрулируя на улице Натальи Ужвий, работники полиции обратили внимание на балкон, где находились горшки с растением, похожим на коноплю. Правоохранители решили проверить адрес и хозяина.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина признался, что выращивал коноплю у себя в квартире для соседей, но сам употреблял редко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция в Одесской области обнаружила плантацию конопли на приусадебном участке жителя.