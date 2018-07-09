Киевлянам советуют в жару не ходить на пляжи

Об этом говорится на сайте предприятия.

Сейчас на всех пляжах вывесили желтый флаг, который означает, что купаться не рекомендуется.

Ранее Министерство здравоохранения обнародовало перечень 96 пляжей Ураины, где опасно купаться.Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава, основываясь на результатах исследования воды.

В частности, в Киевской области опасно купаться на 24 пляжах, в Винницкой - на семи, в Закарпатской - на шести.