16:45 08.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице полностью запустили проект "Врач в вашем доме"

В Киеве с сегодняшнего дня полностью заработала программа блиц-осмотра "Врач в вашем доме". Об этом говорится на официальном сайте Минздрава.

В столице полностью запустили проект

Теперь практически каждый сможет в удобном формате проконсультироваться с медиками, пройти элементарные тесты на определение индекса здоровья, пройти экспресс-диагностики для выявления на начальной стадии заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

Для этого необходимо лишь ознакомиться с графиком работы участков "Врач в вашем доме" и выбрать ближайший к себе. Но, предупреждают в Минздраве, каждый пациент должен понимать когда медицинский работник идет к нему домой, он помогает минимум трем другим пациентам, а поэтому пациент и врач будут вместе принимать решение о необходимости визита домой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что более 10 миллионов граждан нашей страны уже заключили договоры с врачами. 


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