В столице полностью запустили проект "Врач в вашем доме"

Теперь практически каждый сможет в удобном формате проконсультироваться с медиками, пройти элементарные тесты на определение индекса здоровья, пройти экспресс-диагностики для выявления на начальной стадии заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

Для этого необходимо лишь ознакомиться с графиком работы участков "Врач в вашем доме" и выбрать ближайший к себе. Но, предупреждают в Минздраве, каждый пациент должен понимать когда медицинский работник идет к нему домой, он помогает минимум трем другим пациентам, а поэтому пациент и врач будут вместе принимать решение о необходимости визита домой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что более 10 миллионов граждан нашей страны уже заключили договоры с врачами.