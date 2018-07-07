В столице появилась новая мемориальная доска

Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

Инициатива почтить память легендарных поэтов принадлежит представителям гражданских организаций "Дух і Літера" и Центр Юдаики. Молодой поэт и его супруга познакомились в Киеве и проживали в городе с 1919 до 1929 года.

Осип Мандельштам за написание антисталинской эпиграммы был арестован в ночь с 13 на 14 мая 1934 года, и отправлен в ссылку в Пермский край. Позже, благодаря письмам жены, которая следовала за ним, Мандельштамам позволили жить в Воронеже. Повторно поэт был арестован в ночь с 1 на 2 мая 1938 года. Жизнь легендарного поэта закончилась ссылкой в сибирские лагеря.

Поэт стал жертвой репрессивной машины советского режима, от которого он отвернулся.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве неизвестные похитили мемориальную доску известному режиссеру и актеру Ивану Миколайчуку.