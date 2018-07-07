14:33 07.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100198343:labazovych

В Киеве произошло смертельное ДТП, есть погибший - ФОТО

В Киеве на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидывание автомомбиля. На этот раз без жертв не обошлось, погиб один человек.

В Киеве произошло смертельное ДТП, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Как отмечается, в настоящее время на месте аварии работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, с результате происшествия один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. 

"Следователи устанавливают все причины смертельного ДТП", - говорится в сооющении.

Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", в Мариуполе произошло ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки. В результате аварии пострадали семь человек, трое из которых госпитализированы, а один находится в тяжелом состоянии.


Поделиться
Читайте также:
 
В Харькове загорелась многоэтажка, спасены 24 человека В Киеве из-за реконструкции будет закрыто движение по Парковой дороге Стало известно, почему треть жителей Киева осталась без горячей воды Ушел из жизни один из создателей комиксов Marvel - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив