В Киеве произошло смертельное ДТП, есть погибший - ФОТО

В Киеве на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидывание автомомбиля. На этот раз без жертв не обошлось, погиб один человек.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Как отмечается, в настоящее время на месте аварии работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По словам спасателей, с результате происшествия один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
"Следователи устанавливают все причины смертельного ДТП", - говорится в сооющении.
Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", в Мариуполе произошло ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки. В результате аварии пострадали семь человек, трое из которых госпитализированы, а один находится в тяжелом состоянии.