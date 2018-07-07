В Киеве произошло смертельное ДТП, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Как отмечается, в настоящее время на месте аварии работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, с результате происшествия один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

"Следователи устанавливают все причины смертельного ДТП", - говорится в сооющении.

Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", в Мариуполе произошло ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки. В результате аварии пострадали семь человек, трое из которых госпитализированы, а один находится в тяжелом состоянии.