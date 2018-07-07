13:33 07.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве из-за реконструкции будет закрыто движение по Парковой дороге

С воскресенья, 15 июля, начнется реконструкция Парковой дороги, впоследствии чего движение транспорта будет приостановлено.

В Киеве из-за реконструкции будет закрыто движение по Парковой дороге

Об этом передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Сообщается, что работы по реконструкции дороги будут проходить в три этапа. Так, во время ремонтных работ прямой проезд от ул. Михаила Грушевского к аллее Герои Крут будет невозможен.

О начале выполнения работ и участок перекрытия движения будет сообщено дополнительно.

В "Киевавтодоре" попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения по городу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киев вошел в топ-100 столиц с наиболее развитой автомобильной инфраструктурой. Документ о получении членства мэру столицы Виталию Кличко передал заместитель генсекретаря Ассоциации Робин Себиль.


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