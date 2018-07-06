В столице дворник обнаружил бомбу времен ВОВ - ФОТО

Сообщается, что дворники, убирая территорию, обнаружили артиллерийский снаряд 75 мм. По прибытии на место находки саперов, снаряд был изъят и доставлен в безопасное место.

Кроме того, дополнительно было обследовано прилегающую территорию на содержание скрытых взрывоопасных предметов.

Профильные службы предупреждаю украинцев, если вы обнаружили взрывоопасные предметы, нужно позвонить по номеру 101 и 102 и сообщить о находке. Оградить место со снарядами и не подпускать никого. Ни в коем случае не стучать и не передвигать предмет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно группа представителей аварийно-спасательного отряда специального назначения Черкасс на специальном полигоне уничтожила артиллерийский снаряд калибром 82 мм.