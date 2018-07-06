В столице дворник обнаружил бомбу времен ВОВ - ФОТО

Сегодня в Киеве на улице Братиславская, 16 дворники на снаряд времен Второй мировой войны. Об этом передает dtp.kiev.ua.
Сообщается, что дворники, убирая территорию, обнаружили артиллерийский снаряд 75 мм. По прибытии на место находки саперов, снаряд был изъят и доставлен в безопасное место.
Кроме того, дополнительно было обследовано прилегающую территорию на содержание скрытых взрывоопасных предметов.
Профильные службы предупреждаю украинцев, если вы обнаружили взрывоопасные предметы, нужно позвонить по номеру 101 и 102 и сообщить о находке. Оградить место со снарядами и не подпускать никого. Ни в коем случае не стучать и не передвигать предмет.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно группа представителей аварийно-спасательного отряда специального назначения Черкасс на специальном полигоне уничтожила артиллерийский снаряд калибром 82 мм.