В Киеве утвердили новые правила размещение наружной рекламы

С 1 сентября 2018 года при проектировании дорог не допускается установление временных сооружений и рекламных конструкций на пешеходных тротуарах. Об этом говорится на официальном сайте Минрегиона.
Теперь пешеходная часть будет считаться отдельной зоной комфорта для киевлян. На дорогах будет запрещено устанавливать рекламные конструкции, киоски размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов.
Согласно новым ДБН, на пешеходных зонах тротуара не допускается установление:
- дорожного ограждения и опор;
- рекламных конструкций;
- временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.);
- приямков от люков и дождеприемников;
- лестницы и крылец зданий.
Как сообщалось в "УРА-Информ", народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект закона, который предусматривает определить язык рекламы украинский.