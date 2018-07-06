23:20 06.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве утвердили новые правила размещение наружной рекламы

С 1 сентября 2018 года при проектировании дорог не допускается установление временных сооружений и рекламных конструкций на пешеходных тротуарах. Об этом говорится на официальном сайте Минрегиона. 

В Киеве утвердили новые правила размещение наружной рекламы

Теперь пешеходная часть будет считаться отдельной зоной комфорта для киевлян. На дорогах будет запрещено устанавливать рекламные конструкции, киоски размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов. 

Согласно новым ДБН, на пешеходных зонах тротуара не допускается установление:

- дорожного ограждения и опор;

- рекламных конструкций;

- временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.);

- приямков от люков и дождеприемников;

- лестницы и крылец зданий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект закона, который предусматривает определить язык рекламы украинский.


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