10:54 06.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Пользователей Сети насмешила нелепая авария в Киеве из-за упрямства водителей - ФОТО

Накануне в украинской столице произошло нелепое дорожно-транспортное происшествие, в которой смешно столкнулись два легковых авто.

Пользователей Сети насмешила нелепая авария в Киеве из-за упрямства водителей - ФОТО

Соответствующее видео можно посмотреть на ресурса dtp.kіеv.ua  в Facebook. В частности, который опубликовал главный редактор сообщества Владислав Антонов.

Отметим, что авария случилась на бульвара Леси Украинки. В результате инцидента автомобили не получили серьезные повреждения. Пострадавших нет.

"Один пирожок уперто решил зачем-то перестроиться в левый ряд, хоть разворот на перекрестке запрещен. В результате заставил "подпрыгнуть" второй пирожок", - написал редактор ресурса dtp.kіеv.ua.

Инцидент прокомментировали пользователи сети:

"Наглый и упертый олени нашли друг друга".

"Они не только внешне похожи, но и твердолобые олени оба! Один лезет, другой скачет".

"Как на водителя пирожка ни посмотришь, так по телефону разговаривает - офис на колесах".

"Биба и Боба".

"Два дебила - это сила".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около Винницы столкнулись две легковушки. В результате столкновения один человек погиб, еще три человека в аварии получили травмы, среди них - ребенок.


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