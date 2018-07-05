В столице состоится масштабный праздничный заплыв на Днепре

Заплыв начнется с Труханова острова у Паркового моста до набережной возле Почтовой площади (причал 14).

Акцию инициировало Государственное агентство водных ресурсов Украины, а в КГГА поддержали распоряжением об организации традиционного ежегодного городского праздника - День Днепра.

А для тех, кто уверен, что не сможет переплыть Днепр, на Почтовой площади с 10:00 можно будет наблюдать за действом в прямом эфире. Транслировать заплыв также будут и некоторые государственные каналы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", киевский метрополитен внес изменения в работу из-за массового наплыва пассажиров-посетителей музыкального фестиваля Atlas Weekend.