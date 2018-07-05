15:12 05.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Семь населенных пунктов хотят присоединиться к Киеву

Семь населенных пунктов Киевщины выразили желание присоединиться к консультациям по созданию масштабного проекта объединения инфраструктурных проектов со столицей "Киевская агломерация".

Семь населенных пунктов хотят присоединиться к Киеву

Об этом сообщил заместитель городского головы-секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в блоге на Украинской правде.

В частности, речь идет о Броварах, Василькове, Ворзеле, Борисполе, Обухове, а также Новых Петровцах и Ходосовке.

В то же время еще пять населенных пунктов официально выступили против участия в проекте так называемого присоединения к столице, а именно: село Подгорцы, Погребы, Вишенки, Калиновка (Броварской район).

Согласно данным Киевгенплана, к столице присоединятся 10 городов. При этом речь идет не о территориальном поглощения, а о развитии единой градостроительной системы - Киева и пригородных территорий (Киевская агломерация). Планируется, что она охватит 10 административных районов, Ирпенский горсовет и 8 городов областного значения.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Киев вошел в топ-100 столиц с наиболее развитой автомобильной инфраструктурой.


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