19:57 05.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На ярмарках в Киеве запретили продавать мясо, рыбу и молоко

В Департаменте промышленности КГГА приняли решение о временном запрете продавать на столичных ярмарках пищевые продукты, которые быстро портятся.

На ярмарках в Киеве запретили продавать мясо, рыбу и молоко

Речь идет о запрете реализации свежего мяса и мясопродуктов, колбасных и мясных изделий, молока и молочных продуктов, свежей, мороженой, копченой и вяленой рыбы, а также продуктов питания, условия реализации которых требуют соблюдения температуры +6°.

Решение принято, чтобы не допустить вспышек острых кишечных инфекций и пищевых отравлений среди потребителей.

Как ранее сообщал УРА-Информ, семь населенных пунктов Киевщины выразили желание присоединиться к консультациям по созданию масштабного проекта объединения инфраструктурных проектов со столицей " Киевская агломерация".


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