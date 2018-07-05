На ярмарках в Киеве запретили продавать мясо, рыбу и молоко

Речь идет о запрете реализации свежего мяса и мясопродуктов, колбасных и мясных изделий, молока и молочных продуктов, свежей, мороженой, копченой и вяленой рыбы, а также продуктов питания, условия реализации которых требуют соблюдения температуры +6°.

Решение принято, чтобы не допустить вспышек острых кишечных инфекций и пищевых отравлений среди потребителей.

Как ранее сообщал УРА-Информ, семь населенных пунктов Киевщины выразили желание присоединиться к консультациям по созданию масштабного проекта объединения инфраструктурных проектов со столицей " Киевская агломерация".