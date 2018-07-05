18:30 05.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевсовет разрешил пользоваться льготными документами в транспорте

Киевский городской совет продлил период использования льготных документов для бесплатного проезда в общественном транспорте до 1 января 2019 года.

Киевсовет разрешил пользоваться льготными документами в транспорте

Об этом инофрмуе пресс-служба Киевсовета.

Киевский городской совет внес изменения в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2016-2018 годы.
 
Согласно решению, переход на использование "Карты киевлянина" перенесен с 1 декабря 2018 на 1 января 2019 года.

Отмечается, что до переоформления карточек киевлянина, выпущенных банком "Хрещатик", представители льготных категорий должны пользоваться исключительно оригиналами удостоверений бесплатного проезда в общественном транспорте.

Как сообщал УРА-Информ, мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что с 14 июля подорожает проезд в общественном транспорте. По его словам, непопулярное решение надо принять, чтобы избежать транспортного кризиса.


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