10:38 04.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице будет перекрыта центральная часть города

Сегодня четвертого июля, будет частично перекрыта центральная часть города. Кроме того, изменится движение общественного транспорта из-за празднования Дня Национальной полиции на Софийской площади.

В столице будет перекрыта центральная часть города

Об этом сообщили в КГГА.

Так, будут изменены схемы движения троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 6, 16 и 18.

Как отметили в Киевпастрансе, ограничения будут действовать с 11:00 ориентировочно до 18:30.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

- маршрут № 6 - от Минского массива до ст.м. Лукьяновская;

- маршрут № 16 - от ул. Щусева до Воздухофлотского путепровода;

- маршрут № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно Указу президента Украины отмечается День Национальной полиции. По этому поводу, украинский президент Петр Порошенко выразил свои поздравления для украинских полицейский в своем микроблоге в Twitter.


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