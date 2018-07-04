В столице будет перекрыта центральная часть города

Об этом сообщили в КГГА.

Так, будут изменены схемы движения троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 6, 16 и 18.

Как отметили в Киевпастрансе, ограничения будут действовать с 11:00 ориентировочно до 18:30.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

- маршрут № 6 - от Минского массива до ст.м. Лукьяновская;

- маршрут № 16 - от ул. Щусева до Воздухофлотского путепровода;

- маршрут № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно Указу президента Украины отмечается День Национальной полиции. По этому поводу, украинский президент Петр Порошенко выразил свои поздравления для украинских полицейский в своем микроблоге в Twitter.