В столице будет перекрыта центральная часть города

Сегодня четвертого июля, будет частично перекрыта центральная часть города. Кроме того, изменится движение общественного транспорта из-за празднования Дня Национальной полиции на Софийской площади.
Об этом сообщили в КГГА.
Так, будут изменены схемы движения троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 6, 16 и 18.
Как отметили в Киевпастрансе, ограничения будут действовать с 11:00 ориентировочно до 18:30.
Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
- маршрут № 6 - от Минского массива до ст.м. Лукьяновская;
- маршрут № 16 - от ул. Щусева до Воздухофлотского путепровода;
- маршрут № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно Указу президента Украины отмечается День Национальной полиции. По этому поводу, украинский президент Петр Порошенко выразил свои поздравления для украинских полицейский в своем микроблоге в Twitter.